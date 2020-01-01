МАГАЗИН КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ ВЛАДИВОСТОК

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разглаживает морщины, защищает кожу от обезвоживания, отбеливает
1 232 Р 985 Р
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делает волосы гладкими, блестящими, упругими, ухоженными
1 300 Р 1 040 Р
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Увлажняет кожу, разглаживает морщины, устраняет тусклый цвет лица, убирает возрастную пигментацию, восстанавливает эластичность и гладкость кожи.
1 314 Р 1 051 Р
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Воздушный увлажняющий крем на основе основе ослиного молока (6000mg)
1 220 Р 976 Р
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Для разглаживания кожи век
1 040 Р 832 Р
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Антивозрастной крем для век
1 556 Р 1 244 Р
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Осветляет пигментные пятна
796 Р 636 Р
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Увлажняющий ББ крем с гилауроновой кислотой
892 Р 713 Р
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Крем с антивозрастным эффектом 5в1
1 390 Р 1 112 Р
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Пенка для умывания лица с натуральным экстрактом алое FoodaHolic Aloe Smoothie Foam Cleansing 180 мл.тщательно смывает все следы макияжа и других загрязнений, освобождает поры и способствует проникновению питательных веществ в кожу
368 Р 294 Р
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Антивозрастной крем для лица с ретинолом
1 400 Р 1 120 Р
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Эффективно удаляет стойкую косметику
818 Р 654 Р
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осветляет кожу, выравнивает её цвет, придаёт блеск и сияние
368 Р 294 Р
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Эффективно удаляет стойкую косметику
818 Р 654 Р
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Глубоко увлажняет, питает, освежая и смягчая кожу
970 Р 776 Р
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Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом ласточкиного гнезда
1 120 Р 896 Р
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Нежное и глубокое очищение
624 Р 499 Р
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увлажняет, укрепляет, делает волосы упругими, гладкими и блестящими
1 026 Р 820 Р
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Ночная крем-маска восстанавливающая для лица с муцином улитки
1 388 Р 1 110 Р
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питание, востановление, упругость, шелковистость, разглаживание
1 188 Р 950 Р
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Идеально закрывает поры, делая их не заметными
818 Р 654 Р
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Для восстановления волос, сухих и тусклых локон.
120 Р 99 Р
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1 194 Р 955 Р
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Смягчает и увлажняет
480 Р 384 Р
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Антивозрастной крем для век с муцином улитки
1 108 Р 886 Р
МАГАЗИН КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ ВЛАДИВОСТОККачественная корейская косметика – забота о здоровье и молодости кожи, которая ловко скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Уже многие потребители успели почувствовать на себе ее положительное воздействие.
Если вы до сих пор мечетесь в поисках идеальных средств по уходу за лицом, волосами и кожей – корейская косметика заставит определиться с выбором.
Почему именно мы?
• В оффлайновых торговых точках лучшая корейская косметика «по карману» далеко не каждому. Средства для лица, тела и волос, которые представляет корейская косметика, интернет магазин реализовывает по приятным демократичным ценам.
• Вся продукция магазина представлена известными брендами (Lador, Deoproce, JMsolution, Foodaholic, Etude House, Some By Mi, Enough, So Natural, Xycos, Elizavecca, Petitfee, SNP, Mediheal).
• Корейская косметика доступна в форме пробников, которые мы дарим нашим клиентам при заказах. Таким образом, осуществляется возможность протестировать различные новинки.
• Удобный интерфейс интернет каталога и слаженная работа нашего магазина дает возможность наглядно рассмотреть, выбрать и моментально заказать корейскую косметику не выходя из дома.
Сегодня гораздо удобней и выгодней совершать покупки в онлайн-магазине. Вы не потратите свое время на посещение торговой точки и ожидание в очереди, вы не сделаете спонтанных покупок, к которым часто подталкивают консультанты обычных магазинов.
Купить корейскую косметику во Владивостоке в интернет магазине очень просто: нужно выбрать товар и оформить заявку на его приобретение. Мы находимся во Владивостоке, но осуществляем доставку заказов не только по городу, но и во все регионы России посредством курьерских служб и транспортных компаний.
• В оффлайновых торговых точках лучшая корейская косметика «по карману» далеко не каждому. Средства для лица, тела и волос, которые представляет корейская косметика, интернет магазин реализовывает по приятным демократичным ценам.
• Вся продукция магазина представлена известными брендами (Lador, Deoproce, JMsolution, Foodaholic, Etude House, Some By Mi, Enough, So Natural, Xycos, Elizavecca, Petitfee, SNP, Mediheal).
• Корейская косметика доступна в форме пробников, которые мы дарим нашим клиентам при заказах. Таким образом, осуществляется возможность протестировать различные новинки.
• Удобный интерфейс интернет каталога и слаженная работа нашего магазина дает возможность наглядно рассмотреть, выбрать и моментально заказать корейскую косметику не выходя из дома.
Сегодня гораздо удобней и выгодней совершать покупки в онлайн-магазине. Вы не потратите свое время на посещение торговой точки и ожидание в очереди, вы не сделаете спонтанных покупок, к которым часто подталкивают консультанты обычных магазинов.
Купить корейскую косметику во Владивостоке в интернет магазине очень просто: нужно выбрать товар и оформить заявку на его приобретение. Мы находимся во Владивостоке, но осуществляем доставку заказов не только по городу, но и во все регионы России посредством курьерских служб и транспортных компаний.